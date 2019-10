MURDER : चार दिन पूर्व ही रखा था काम पर और कर दी हत्या !

surat news :

- पुलिस ने नहीं किया खुलासा, कहा आरोपी से पूछताछ बाकी

- बेगमवाड़ी की शुभम मार्केट में व्यापारी की हत्या का मामला

- Police did not disclose, said the accused remains to be questioned

- Case of murder of businessman in Shubham Market of Begumwadi