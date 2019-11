Surat News; लाभ पांचम को खुले बाजार

सिलवासा. लाभ पांचम के शुभ मुहूर्त में बाजारों में दीपोत्सव से बंद सभी दुकानें खुल गई हैं। व्यापारियों ने साफ सफाई करके दुकानों को सजाया और पांचम की पूजा की। दुकानें खुलते ही बाजार सज गए, जिससे सडक़ों पर रौनक लौटने लगी है।

दीपोत्सव के बाद बाजारों में सन्नाटा जैसा माहौल है। दीपावली के बाद बाजारों में खास खरीदारी नहीं हुई। छठ पूजा सामग्री की दुकानों को छोडक़र अन्य दुकानों में व्यापारी ग्राहकों की प्रतीक्षा करते नजर आए। पंचायत मार्केट, टोकरखाड़ा एवं किलवणी नाका जैसे व्यस्त बाजारों में चहल पहल का अभाव है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आभूषण, कपड़े, बर्तन एवं मिठाई व्यापारी खाली बैठे दिन निकाल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि भैया दूज के बाद ग्राहकी का टोटा बना हुआ है। दीपावली के बाद मुख्य बाजारों में भी सुस्ती छाई है। सडक़ों पर दिखने वाली भीड़ गायब है। दादरा, रखोली, खानवेल और नरोली में ग्राहकी नहीं है। बाजारों की सडक़ों पर सूनापन छाया हुआ है। दीवाली से सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ नदारद है। कलक्टर कार्यालय, सचिवालय, बिक्री कर, पीडब्ल्यूडी में छिटपुट लोग ही नजर आ रहे हैं। सरकारी विभागों में कई अधिकारी एवं कर्मचारी अवकाश पर चल रहे हैं। व्यापारियों को देवउठनी एकादशी से बाजारों में रंगत आने की आशा है।

