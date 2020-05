lockdown in surat : पुलिस की ओर से धारा 144 और 2.0 के अन्य प्रावधान है लागू

covid19 in surat : लॉक डाउन 3.0 में नहीं कोई बदलाव, पूर्ववत रहेगी पाबंदियां

lockdown in surat: other provisions of section 144 and 2.0 are applicable from the police , No change in lock down 3.0, restrictions will remain undone