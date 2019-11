ढोले नगाड़ों के साथ निकली पादुका यात्रा

सिलवासा. आमली गायत्री मंदिर ग्राउंड पर आयोजित पादुका पूजन कार्यक्रम में जगद्गुरु नरेन्द्र महाराज ने कहा कि कठिन मेहनत और दिनभर दौड़भाग के बाद मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त नहीं है। दिल अशांत रहने से मनुष्य अच्छे-बुरे कर्मो की पहचान नहीं कर पाता, जिससे सुख की बजाए परेशानियां बढ़ जाती हैं। सद्गुरु की शरण से सच्चा मार्ग संभव है। धर्म, नीति और सच्चे मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को दुख, अशांति छू तक नहीं सकती है। करीब दो घंटे चलेकार्यक्रम में नरेन्द्र महाराज ने सद्मार्ग के अनेक पहलू बताए।

इससे पहले उनके शिष्यों ने तिरुपति बालाजी मंदिर से सभा स्थल तक हिन्दू निशान के साथ ढोल-नगाड़े, घंटा-घडिय़ाल, मजीरा, शंख आदि बजाते हुए मंगलध्वनि के बीच पादुका यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान शिष्यों ने जमकर जयकारे लगाए। सभा स्थल पर पहुंचते ही जुलूस में लोगों का मेला लग गया। यहां दंडक व पादुका पूजन, बालाजी, शिव की पूजा की गई।

