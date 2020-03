पैदल चालणिया क सागे चाले बाबो श्याम...



- सूरत में निकली श्याम जगत की अति भव्य निशान पदयात्रा

- सुबह हुई बारिश व मौसम में ठंडक के बावजूद वेसू स्थित नंदिनी से 1700 से अधिक निशान लेकर श्रद्धालु वीआइपी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंचे

- The exquisite trail trail of Shyam Jagat in Surat

- Despite the rain in the morning and the cold in the weather, devotees took more than 1700 marks from Nandini in Vesu and reached Shree Shyam Temple on VIP Road