POCSO ACT : मासूम को इंसाफ दिलाने में पुलिस गंभीर नहीं!

सिर्फ खानापूर्ति ! बलात्कार का मामला...

- पीडि़त बच्ची की मां ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में की शिकायत

Rape case of 10 year old girl in vadod gam surat

- The victim's mother complained to the police commissioner's office