ईएनटी विभाग में स्लैब गिरने से मरीजों में दहशत, जनहानि टली

- न्यू सिविल अस्पताल प्रशासन ने पीआईयू को कहकर शुरू करवाया मरम्मत कार्य

सूरत. न्यू सिविल अस्पताल के ओपीडी परिसर में बुधवार शाम को ईएनटी विभाग में छत से स्लैब गिरने के कारण मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि सीमेंट का मलबा कुछ दूर गिरा जिससे किसी को कोई चोट नहीं आई। हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन ने पीआईयू विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा है।

न्यू सिविल अस्पताल की ओल्ड बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई है। ईएनटी विभाग में बुधवार शाम को ओपीडी के समय पर छत से सिमेंट का स्लैब गिरने की घटना हुई। ओपीडी में कम मरीज थे, लेकिन जो भी तो घबरा गए और बाहर निकल गए। स्टाफ ने घटना की जानकारी आरएमओ डॉ. केतन नायक और अधीक्षक डॉ. गणेश गोवेकर को दी। उन्होंने पीआईयू विभाग को घटना की शिकायत कर वहां मरम्मत करने के लिए कहा है। डॉ. गोवेकर ने बताया कि पीआईयू विभाग को ओपीडी के अन्य क्षेत्रों को जांचने के निर्देश भी दिए हैं।

गौरतलब है कि ओपीडी और वार्ड में एरिया में कई जगहों पर बिल्डिंग के जंग खाए लोहे के सरिए बाहर निकले दिखाई देते हैं। इसमें हादसे भी होते रहते है। अस्पताल में छोटे मोटे मरम्मत कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन हादसा कभी भी कहीं भी होने की आशंका बनी रहती है। कुछ दिन पहले कैम्पस में ही रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए रहने वाले जर्जरित हॉस्टल में दूसरी बिल्डिंग से गैलरी ढह गई थी।