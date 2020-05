covid19 : घर वापसी को लेकर क्यों चिंतित है ये कोरोना कर्मवीर ?

- कोविड-19 : लॉक डाउन कहांनियां

- लॉक डाउन 1.0 की शुरूआत से अति संवेदनशील स्थानों पर तैनात है अर्धसैनिक बलों के जवान, एक बार भी नहीं हुई स्वास्थ्य जांच

Why is these Corona Karmaveer worried about returning home?

- covid-19: Lockdown stories

- With the start of lock-down 1.0, paramilitary forces personnel are deployed in very sensitive places, not even once health check-up