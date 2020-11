BALVIVAH : मुसिबतपुरा में माता-पिता करवा रहे थे 15 वर्षीय पुत्री की शादी



- पुलिस ने शादी रुकवा कर छह जनों को लिया हिरासत में

- Surat Police detained six people after detaining marriage in lalgate era