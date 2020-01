CRICKET : 100 रणजी मैच खेलने वाले पहले गुजराती क्रिकेटर बनेंगे पार्थिव पटेल



- सोमवार से सूरत में रणजी एलीट ग्रुप मैच में विदर्भ के साथ होगी गुजरात की टक्कर

Parthiv Patel to be the first Gujarati cricketer to play 100 Ranji matches

Gujarat v/s Vidarbha in Ranji Elite Group match in Surat from Monday