PARTHIV PATEL : बारह साल की उम्र में मुंबई के खिलाफ बनाए थे 90 रन

पार्थिव ने पहले दे दिया था संन्यास का संकेत...

- एसडीसीए के पदाधिकारियों ने पत्रिका से सांझा की पार्थिव से जुड़ी यादें

- इसी साल सूरत में सौवां रणजी मैच खेलने वाला पहला गुजराती क्रिकेटर बना था पार्थिव पटेल

- Parthiv had earlier given the sign of retirement ...

- SDCA officials shared memories to PATRIKA

Parthiv Patel became the first Gujarati cricketer to play hundredth Ranji match in Surat this year.