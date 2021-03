Addiction : शहर में पसरने लगा पेन सिगरेट और वेब-हुक्का

- प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे पान की बड़ी दुकानों व अन्य स्थानों पर हो रही है बिक्री

- विभिन्न फ्लेवर्ड निकोटिन के साथ अन्य मादक पदार्थो का भी उपयोग

- Despite the ban, the sale of stolen paan is being done in big shops and other places.

- Use of various narcotics along with various flavored nicotine.