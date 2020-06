भूकंप के झटके से लोग भयभीत

वलसाड. वलसाड में रविवार रात भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। तिथल रोड, मोगरावाडी विस्तार की कई बिल्डिंग के निवासियों ने भूकंप के झटके महसूस किया। इसके बाद भय से लोग तुरंत बाहर खुले में आ गए। कुछ सेकंड के लिए आए भूकंप के कंपन से लोगों में भय फैल गया था। काफी देर बाद लोग घरों में जाने की हिम्मत जुटा पाए। प्रशासन ने सामान्य झटका बताया है। गौरतलब है कि अहमदाबाद, राजकोट और कच्छ में ५.५ तीव्रता का भूकंप आया था।

