लोगों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा, जानिए क्यों ?

वलसाड. एक छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले रिक्शा चालक की छात्रा के परिजनों ने पिटाई कर दी, बाद में पुलिस को सौंप दिया। तीथल रोड निवासी छात्रा को रिक्शा चालक स्कूल आते -जाते समय तंग करता था और अक्सर अश्लील टीका टिप्पणी कर छेडख़ानी करता था। तंग आकर छात्रा ने परिजनों को यह बात बताई। इसके बाद परिजनों ने गुरुवार को निगरानी रखी और तिथल रोड पर सरकारी वसाहत के पास रिक्शा चालक जब छात्रा के पीछे पहुंचा तो परिजनों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसकी पिटाई कर दी, लेकिन वह भाग निकला और कुछ दूर आगे जाकर लोगों को पत्थर मारने लगा। यह देखकर कुछ लोगों ने उसे पीछे से दबोच लिया। इस दौरान सूचना पाकर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और उसे लेकर थाने लाई। जहां पूछने पर उसने अपना नाम श्याम सुन्दर निवासी छीपवाड़ बताया। उसका विवाह हो चुका है और दो बच्चों का पिता है। पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में लगी थी।

वलसाड. तीथल में अपने मित्र के साथ बैठी युवती का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रुपए की मांग करने के आरोपी को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि एक युवती अपने युवक मित्र के साथ गत दिनों तीथल समुद्र किनारे घूमने गई थी। वहां दोनों के साथ में बैठने के दौरान सुगर फलिया निवासी एक युवक ने वीडियो बना लिया। बाद में वह दोनों को ब्लैकमेल कर एक लाख रुपए मांगने लगा। यह बात युवती ने अपने परिजनों को बता दी। इसके बाद परिजन सिटी थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी थी।

बलात्कार के आरोपी हाजिर

धरमपुर में नाबालिग से बलात्कार के तीन आरोपी पुलिस में हाजिर हो गए। ७ नवंबर को सामान लेने दुकान पर गई 16 वर्षीय किशोरी द्वारा वड़पाडा गांव के अंकुर नायका, सावन नायका, सहदेव नायका और जिग्नेश नायका पर झाडिय़ों में ले जाकर बलात्कार करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इसकी रिपोर्ट लडक़ी की माता ने थानेे में दर्ज कराई थी। धरमपुर सीपीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया था। पुलिस का दबाव बढने पर तीन आरोपियों अंकुर नायका, सावन नायका और सहदेव नायका हाजिर हो गए। जबकि चौथा आरोपी जिग्नेश अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी है।

