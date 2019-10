युवक भागा तो लोगों ने मोटरसाइकिल फूंक दी

surat news :

- मोबाइल स्नैचिंग की थी आशंका, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

- There was a possibility of mobile snatching, police registered a case and started investigation