दमणगंगा नदी किनारे महाआरती में उमड़े लोग

दमण-दीव एवं दानह के प्रशासक प्रफुल पटेल ने जेटी पर महाआरती में भाग लिया

Daman-Diu and Danah Administrator Praful Patel participated in the Mahaarti on the jetty