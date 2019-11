Vapi News; लोगों को देनी थी सुविधा, अव्यवस्थाएं बन गईं दुविधा

कराया गांव के सेवा सेतु कार्यक्रम में लाइसेन्स, मां वात्सल्य कार्ड, राशनकार्ड, आधारकार्ड समेत अन्य जरूरी सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, होना पड़ा परेशान

इंटरनेट नहीं चलने से मैन्युली करना पड़ा काम

