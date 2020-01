Crime News: वापी में चार दिनों में दो बड़ी वारदातों से सहमें लोग

शनिवार रात को हुई थी दो महिलाओं की हत्या

गुरुवार को आइआइएफएल की वापी शाखा में करोड़ों की लूट की घटना

दोनों वारदातों के बदमाश अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर



Two women were murdered on Saturday night

Incident of looting of crores in Vapi branch of IIFL on Thursday

The crooks of both the incidents are still away from the grip of the police