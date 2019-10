Surat News; प्लास्टिक फ्री अभियान में जुड़े लोगों का सम्मान

वलसाड. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जिले के नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाकर याद किया। नगर पालिका की ओर से इस उपलक्ष्य में रैली भी निकाली गई थी। जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी लाइब्रेरी के पास स्थित गांधी प्रतिमा पर सांसद केसी पटेल, पारडी और वलसाड के विधायक, वलसाड नपा प्रमुख पंकज आहिर समेत कई लोगों ने पुष्पहार तथा सूत की माला पहनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कलक्टर सीआर खरसाण ने भी गांधीजी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर नमन कियाt।ed News;

Must Read Related News;

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती - यहां तो राष्ट्रपिता के विचारों को ही बदल दिया गया

150वीं जयंती पर रूस में भी याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय दूतावास में कई कार्यक्रम आयोजित

Gandhi Jayanti Special: इस गांव में बसती है बापू की आत्मा, आश्वासन पर टिकी चरखा वाले 130 परिवारों की जिंदगी

सांसद राकेश सिन्हा का बयान- आज महात्मा गांधी जिंदा होते RSS में ही होते

गांधी लाइब्रेरी से रैली निकाली

बाद में नगरपालिका के कर्मचारियों ने शहर की कई स्ूकल, कॉलेज व एनसीसी कैडेट्स तथा विविध क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गांधी लाइब्रेरी से रैली निकाली और विभिन्न मार्गों से होते हुए मोरारजी ऑडिटोरियम पहुंचकर रैली संपन्न हुई। यहां नपा सीओ जगु वसावा ने पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि वलसाड शहर में भी प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू है। इस काम में कई संस्थाएं भी जुडक़र अपना योगदान दे रही हैं। जिसके तहत लोगों को जागरुक करने के लिए कई कार्यक्रम भी किए गए। स्कूल, कॉलेज, गणपति मंडल और सोसायटियों में जाकर लोगों को समझाया गया। मोरारजी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कलक्टर सीआर खरसाण भी उपस्थित रहे।

किया गया सम्मानित

शहर को स्वच्छ रखने वाले नपा सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के प्रयास में योगदान देने वाली कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। कलक्टर ने कहा कि प्लास्टिक फ्री अभियान में लोग मन से जुड़ जाएं तो शहर के साथ देश को भी प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में गणपति पंडालों, स्कूल - कालेजों व कथा आयोजन में जाकर प्लास्टिक फ्री अभियान के लिए जागरूक करने के लिए पत्रिका संवाददाता राजा खत्री को भी नपा प्रमुख ने सम्मानित किया। इसके अलावा उमिया सोशल ट्रस्ट को भी सम्मानित किया गया।

On the occasion of the 150th Year of Mahatma Gandhi's Birth Anniversary, Gujarat undertook a campaign of planting 150 lakh trees by about 150 lakh students across all Government and Private Schools of Gujarat under ' EK BALAK, EK VRUKSH ' Campaign.#GandhiJayanti #Gandhi150 pic.twitter.com/VkJX0TgEFU