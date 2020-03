Drm visit: डीआरएम के आश्वासन पर फिदा हो गए लोग

सांसद सीआर पाटिल के अनुरोध पर नवसारी का दौरा

बोले, ड्रेनेज और गरनाले की समस्या का होगा समाधान

विजलपोर शहर रेलवे लाइन के दोनों ओर बसा



Navsari visits at the request of MP CR Patil

Speak, drainage and gnarly will be solved

Vijalpore city settled on both sides of railway line