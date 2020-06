बारिश के इंतजार में लोग

वलसाड. बरसात में देरी से जिले के किसानों में चिंता का माहौल है। गर्मी से परेशान लोग भी बरसात का इंतजार कर रहे हैं। हर साल 10 जून तक बरसात शुरू हो जाती थी। लेकिन इस वर्ष जून अंत तक बरसात नहीं हुई है। इससे गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। बरसात न होने से किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। बरसात में देरी से खेतों में बुवाई नहीं हो पाई है। कुछ दिन और बरसात टलने पर किसानों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। चणवई गांव के एक किसान ने बताया कि कई दिनों से बरसात की संभावना के बावजूद बरसात नहीं हो रही है। इससे खेतों में बीज नहीं डाल पाए हैं क्योंकि खेतों में पानी नहीं है। शहर में प्लास्टिक का व्यापार करने वाले व्यक्ति ने भी कहा कि कोरोना के कारण तीन माह दुकानें बंद थी। जब दुकान खुली तो बरसात में भी देरी हो गई। इससे व्यापार पूरी तरह मंदा है।

Rain is playing games with us here in South Gujarat, it rains for a while (and that too a rare occasion) and then the whole day fully sunny with some clouds