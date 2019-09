Suicide News; लोग तमाशबीन रहे और वह कूद गया पांचवी मंजिल से

वापी. टाउन में एलआइसी के सामने महाराजा गेस्ट हाउस में ठहरे घियाशेरी महिधरपुरा, सूरत निवासी 51 वर्षीय ज्वैलरी व्यापारी पीयूष धीरजलाल पचीगर ने गेस्ट हाउस की पांचवी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।

घटनास्थल से थोड़ी ही दूर थाने और दमकल विभाग को इसकी सूचना देने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा, जबकि कूदने से पहले 15 मिनट से ज्यादा समय तक पीयूष पचीगर गेस्ट हाउस के बड़े बोर्ड पर बैठा रहा। घटना बुधवार करीब साढ़े 12 बजे की है। अचानक लोगों ने देखा कि गेस्ट हाउस के पांचवी मंजिल पर लगाए गए बोर्ड पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया। वह पहले हाथ जोड़ता है और बाद में उस पर बैठ जाता है। लोगों को उसके आत्महत्या करने के इरादे का पता चलने ही नीचे से कुछ लोग उसे ऐसा न करने को कहने लगे। कुछ लोगों ने दौडक़र पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। घटनास्थल पर जमा लोगों के अनुसार वहां से कोई नहीं आया। कुछ देर बाद वह नीचे कूद गया। सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब टाउन पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के शर्ट की जेब से आधार कार्ड मिलने के बाद उसकी पहचान हुई। पुलिस ने उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। शाम तक परिजन भी वापी पहुंच गए थे। इस घटना के बाद वायरल हुए वीडियो को देखकर लोगों ने दमकल और पुलिस विभाग पर नजदीक रहने के बावजूद कोई प्रयास न करने को लेकर खूब तंज कसे और नाराजगी जताई। शाम तक पुलिस मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में लगी रही। पीयूष धीरजलाल पचीगर सूरत में ज्वैलरी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था।

इस व्यक्ति की पहचान होने के बाद खोजबीन करने पर पता चला कि मृतक ने वापी के कई ज्वैलर्स के यहां चोरी की थी। उसे मंगलवार को पकडऩे के बाद गेस्ट हाउस में कई लोगों ने मारपीट कर चोरी किया सोना देना का दबाव डाला था। वापी के कई ज्वैलर्स से इस संबंध में बात करने पर जो जानकारी मिली उसके अनुसार कई महीने पहले उसने टाउन मुख्य रोड स्थित एक दुकान से करीब आठ ग्राम सोना भी चोरी किया था, जिसका पता बाद में चला था। मंगलवार को उसे महाराजा गेस्ट हाउस में पकड़ लिए जाने पर कई ज्वैलर्स उसके यहां गए थे। चर्चा है कि उसकी कुछ पिटाई भी की गई थी और सोना देने का दबाव डाला गया था। यह बात पुलिस की जांच में भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आभूषण विक्रेता दुकान के दो लोगों को बुलाकर काफी देर तक पूछताछ भी की। पुलिस द्वारा गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी के सीडीआर को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू करने की जानकारी है। हालांकि पुलिस अभी इस बाबत कुछ भी कहने से बच रही है। जांच अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि इस तरह की जानकारी भी उन्हें नहीं है। फिलहाल पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया में है। वहीं मृतक पीयूष पचीगर का एक फोटो भी वायरल हुआ है,जिसमें वह एक कमरे में बिना शर्ट पहने बैठा है। माना जा रहा है कि वह गेस्ट हाउस के कमरे का ही होगा।

