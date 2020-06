CENTRAL JAIL : रमजान में कैदियों ने mobile से लिया था बैरक में group फोटो



-फोटो खींचने वाला जमानत पर बाहर, सचिन जुटी जांच में - लाजपोर जेल में बंद कैदियों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला

LAJPORE CENTRAL JAIL: In Ramadan, prisoners taken group photo in barracks by mobile - Photographer out on bail, Sachin police is under investigation - Photo of prisoners lodged in Lajpore jail goes viral on social media