जेल की बैरक में बंद खुंखार कैदियों के फोटो कैसे आए सोशल मीडिया पर?



- दो माफियाओं के दोहरे हत्याकांड में लिप्त ये आरोपी सैंट्रल जेल की बैरक को बगीचा समझ कर खिंचवा रहे है ग्रुप फोटो। देश की हाईटेक जेल में कैसे पहुंचा इन तक स्मार्ट फोन? Photos of the dreaded prisoners in jail barracks come on social media? Group of accused in two mafias double murders taking the barracks of the Central Jail as a garden. How did these smart phones reach in the country's high-tech prison?