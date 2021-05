ALERT : सूरत में भी पिंजरत में बने 134 नकली रेमडेसिवीर इंजेक्शन बेचे



- अडाजण से आठ इंजेक्शन बरामद कर क्राइम ब्रांच ने एक को पकड़ा, दस दिन के रिमांड पर लिया

- After recovering eight injections from Adajan, Crime Branch apprehended one, taken on ten days remand