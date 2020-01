65th National School Games: देशभर की 31 टीमों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

दमण. खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा 65वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले क्रिकेट मैच में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से 31 टीमों ने भाग लिया।

It was a moment of great pride for Vidya Bharati School to host the 65th National school Games 2019-20, Floorball conducted by School Games Federation of India from 3rd January,2020 to 5th January, 2020. pic.twitter.com/STwawgIGuR

Attended the closing ceremony of 65th National School Games 2019 Lawn Tennis under-19 Boys & Girls organised by School Games Federation of India (SGFI) at R.K. Khanna Stadium in New Delhi. Congratulations to the winners! They are the future World Champions and Olympians🎾 pic.twitter.com/JmWNQbAPmz