शिशुओं की मौत के बीच यहां से आई सुखद खबर



वलसाड जिले के वापी शहर स्थित चला सरकारी अस्पताल में बालमृत्यु दर शून्य

बीते वर्ष ८८१ शिशुओं ने लिया जन्म

औद्योगिक क्षेत्र होने से वापी में खुल रहे निजी अस्पताल



Child mortality rate in government hospital located in Vapi town of Valsad district is zero

41 children born last year

Private hospital opening in Vapi due to being an industrial area