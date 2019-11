550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev: गुरु नानकदेव के उपदेशों पर चलने का लिया संकल्प

वापी. गुरु नानकदेव के उपदेशों पर चलने के संकल्प के साथ मंगलवार को उनकी 550वीं जयंती पर प्रकाश पर्व के रुप में उल्लासपूर्वक मनाया गया। सुबह से ही चणोद स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सज गए थे। कीर्तन दरबार में संगत ने नानक नाम में खुद को लीन किया। सुबह से ही वापी,दमण, सिलवासा समेत आसपास बसे सिख समाज के लोग गुरुद्वारा में उमडऩे लगे थे।

रागी जत्थों ने शबद से संगतों को निहाल किया

रागी जत्थों ने शबद से संगतों को निहाल किया। इस पर्व को मनाने की प्रक्रिया दस दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इसमें अलग-अलग जगहों पर प्रभातफेरी निकाली गई। इसके अंतर्गत आठ नवंबर को एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। जो सुबह दस बजे गुरुद्वारा से शुरू होकर सिलवासा, भिलाड़, करमबेला, इमरान नगर, दमण, गुंजन होते हुए शाम को पुन: गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इसमें सैकड़ों वाहन शामिल थे। मंगलवार को प्रकाश पर्व का मुख्य कार्यक्रम गुरुद्वारा में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में 10 नवंबर से ही अखंड पाठ शुरू किया गया था जो मंगलवार सुबह संपन्न हुआ। तीन दिनों तक लगातार 24 घंटे लंगर भी चलता रहा।

