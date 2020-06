kidnapping : गोलू जमीन निगल गई या आसमान खा गया ?

kidnapping : गोलू को जमीन निगल गई या आसमान खा गया ?

covid19: lockdown 4.0 in surat

- तीसरे दिन भी पुलिस को नहीं मिला गोलू का कोई सुराग

- उन गांव से तीन साल के बच्चे का अपहरण का मामला

Police did not find any clue of Golu even on the third day

- A case of kidnapping a three-year-old child from unn village of sachin gidc