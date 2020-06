old currency note : पुरानी नोटों के साथ पकड़े गए फैजल बारे में पुलिस ने ईडी को दी जानकारी



- एटीएस और एसओजी के छापे का फॉलोअप

Police informed ED about Faizal caught with old currency notes in surat

- ATS and SOG raid followup in ranitalav surat