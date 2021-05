OMG : सूरत में वैक्सीन लगवाने आए लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

-वेसू के वैक्सीनेशन सेंटर पर कोहराम

- दो सौ से अधिक लोग मौजूद थे सेन्टर पर, कई लोगों को चोंटे आई

- सेन्टर में बिना टोकन अवैध रूप से कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने का आरोप

-Kohram at Vesu Vaccination Center

- More than two hundred people were present at the center, many people got bitten

- Accused of illegally vaccinating some people in the center without tokens