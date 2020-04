मजदूरों को पुलिस ने कराया मनपसंद भोजन

दाल-बाटी खिलाकर टी शर्ट भी बांटे

भिलाड़ के जैन अलर्ट ग्रुप का रहा सहयोग

पुलिस का मानवीय चेहरा



T-shirts were also distributed after feeding on pulses

Jain alert group of Bhilad supported

Human face of police