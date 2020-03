police in action : फॉर्म हाउस में लीप ईयर पार्टी पर पुलिस का छापा

surat in news

- बड़ी संख्या में शराब की बोतलें व संदिग्ध सिगरेट जब्त, 13 युवतियों समेत रसूखदार परिवारों के 52 जनों को किया गिरफ्तार, 39 का एक दिन का रिमांड मंजूर, नहीं मिले रेव पार्टी के सुराग, 2300 रुपए थी एंट्री फीस.

Seized large amount of liquor bottles and suspected cigarettes, arrested 52 men of influential families, including 13 women, one day remand of 39 approved