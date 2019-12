AWARENESS : चित्रों और वीडियो से पुलिस जगाएगी ट्रैफिक अवेयरनेस की अलख

SURAT NEWS :

- स्कूली छात्रों के लिए चित्र प्रतियोगिता एवं लोगों के लिए वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन

- Police will awaken traffic awareness through drawing and videos in surat

- Organizing drawing competition for school students and video competition for people