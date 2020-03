BRIBE : ‘खुद पुलिसकर्मी जुए का अड्डा चलाने की मंजूरी देकर मांग रहा था हफ्ता’



- 50 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में पीसीबी के हैड कांस्टेबल समेत तीन गिरफ्तार

'Policeman himself was seeking approval to run gambling house'

Three arrested including head constable of PCB for taking bribe of 50 thousand