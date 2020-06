पुलिसकर्मी की दादागिरी, केबिन में घुस कर महिला बैंककर्मी को पीटा



- सोशल मीडिया पर थू थू होने लगी तो पुणागाम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया हिरासत में Policeman's entering the cabin beaten up a female bank officer in canara bank surat

