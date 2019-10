Surat News; गांधी जयंती पर होगी प्रार्थना सभा

सिलवासा. प्रशासन की ओर से बुधवार को सचदेव बाल उद्यान में महात्मा गांधी का 150वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उद्यान में सवेरे 9 बजे प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता एवं गणमान्य लोग गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कार्यक्रम मेंं हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया है। जयंती समारोह की शुरुआत प्रार्थना सभा से होगी, जिसमें धर्मग्रन्थों का सार पढ़ा जाएगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजन गाए जाएंगे। बच्चों द्वारा शहर में सद्भावना रैली निकाली जाएगी। बाद में स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। सचदेव उद्यान के अलावा पिपरिया उद्यान में गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर रंग-रोगन किया गया है। प्रार्थना सभा के लिए सचदेव बाल उद्यान में पंडाल बनाया गया है।

वापी. नाहुली स्थित पोद्दार वल्र्ड स्कूल में मंगलवार को गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के विचारों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की शुरुआत उनके प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए से की गई। महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए शांति और अहिंसा के पाठ का महत्व बताने के साथ जीवन में अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान विद्यार्थियों सेे स्वदेशी वस्तुओं, खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग न करने का भी आह्वान किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य पंकज शर्मा ने विद्यार्थियों को गांधीजी के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेने की सीख दी।

