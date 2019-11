Surat News; दमणगंगा नदी में फेरी बोट सेवा शुरू करने की तैयारी

दमण. दमणगंगा नदी और समुद्र तट के आसपास गहराई बढ़ाने को लेकर जिला कलक्टर ने जनसुनवाई रखी। मोटी दमण कलक्टर के सभागार में आयोजित जनसुनवाई में वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक वी.रविचन्द्रन, जिला कलक्टर डॉ.राकेश मिन्हास, उपकलक्टर चार्मी पारेख, मत्स्य सोसायटी के चेयरमैन गोपाल टंडेल, वार्ड पार्षद शौकत मिठानी और पोर्ट विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जनसनुवाई के दौरान बताया कि दमण मरीन विभाग के पोर्ट अधिकारी द्वारा दमणगंगा नदी में दमण पोर्ट और उसके एप्रोच चैनल पर ड्रेङ्क्षजग की परियोजना है। इसके लिए पर्यावरण जनसुनवाई समिति ने यह बैठक रखी है। नदी की गहराई बढ़ाने से भविष्य में बड़ी बोट और फेरी बोट शुरू हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी से कार्य किया जा रहा है। नदी और समुद्र तट के आसपास 6 किलोमीटर तक की खुदाई करके गहराई बढ़ाई जाएगी। गोपाल टंडेल ने कहा कि वह इसका समर्थन करते हैं। इसके लिए पहले भी मांग की थी। इससे बोट सेवा शुरूहोगी और पर्यटन सहित मत्स्य व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन ने बताया कि डे्रजिंग के लिए इस विस्तार में पहले भी सर्वे हो चुका है। जनसुनवाई के बाद एक और बैठक कर जल्द ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

