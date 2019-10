Surat News; प्रधानमंत्री सरदार को देंगे पुष्पांजलि



सरदार सरोवर बांध के बीच स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे

गुजरात के केवडिया में कई कार्यक्रम

Sardar Sarovar Dam to go to Statue of Unity

Many programs in Kevadia, Gujarat