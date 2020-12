COVID 19 : लाजपोर जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव आने से हडक़ंप

COVID 19 : लाजपोर जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव आने से हडक़ंप

-- बड़ा सवाल : आखिर जेल में कैसे पहुंचा संक्रमण ?...

- स्वास्थ्य विभाग ने की 2933 कैदियों की स्क्रीनिंग

- 15 संदिग्धों के एंटीजन टेस्ट में सभी नेगेटिव

Big question: How did the infection reach the jail? ...

- Health Department screening 2933 prisoners

- All the negatives in the antigen test of 15 suspects