Onion Prices Rise News; जनता लाचार, कुछ तो करो सरकार

वापी में प्याज के दाम पहुंचे 80 रुपए के पार



वापी क्षेत्र में रोजाना करीब 50 टन प्याज की खपत



Onion prices reach Rs 80 in Vapi

Consumption of about 50 tonnes of onion daily in Vapi area