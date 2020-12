ARRESTED : पत्नी की हत्या कर सूरत से पैदल ही निकला था राजस्थान

- पुणागाम पुलिस ने सीमा पर खेड़ब्रह्मा से आरोपी को पकड़ा

- दलाल के जरिए की थी शादी, त्रस्त होकर की हत्या, शव बोरे में डाला

- चौथी शादी और नसबंदी भी करवा रखी थी

Absocnding rajasthan on foot from Surat after killing wife

- Married through a broker, killed a stricken, dead body in sack

- Had a fourth marriage and sterilization done