RESCUE : हत्या की कोशिश के बाद भाग कर सूरत आया और फिर चौथी मंजिल से कूदने का किया प्रयास



- पुलिस ने बातों में उलझा कर बचाया

- काउन्सलिंग के बाद युवक गिरफ्तार

- राजस्थान में किया था जानलेवा हमला

- Punagam police rescued rajasthans murder accused from suicide

- Youth arrested after counseling, carried out a fatal attack in Rajasthan