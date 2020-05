shocking : आठ माह की पुत्री के चेहरे पर घूंसे मारे और जमीन पर पटककर, कर दी हत्या !

shocking : आठ माह की पुत्री के चेहरे पर घूंसे मारे और जमीन पर पटककर, आखिर क्यों कर दी हत्या ?

lockdown in surat : 8 month old girl murder ib salabatpura surat

- सूरत के सलाबतपुरा रेशमवाड में सुबह-सुबह हुई खौफनाक वारदात, हत्या के आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Shocking: Punched 8-month-old daughter on face then murdered by slammed to ground!

Police arrested the accused accused of murder in the morning of the Salabatpura Reshamwad of Surat.