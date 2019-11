Rural Sanitation Campaign: धूल फांक रहे सांसद निधि से खरीदे कचरा वाहन

सिलवासा. ग्राम पंचायतों में साफ सफाई एवं कचरा ढोने के लिए दिए गए वाहन 8 माह से धूल फांक रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत जिला पंचायत ने 6 मार्च को 14 ग्राम पंचायतों में नए ट्रैक्टर हाइड्रोलिक ट्रॉली के साथ एवं 6 ग्राम पंचायतों में पिकअप वैन दिए थे। यह सभी वाहन ग्राम पंचायतों कार्यालयों पर जिला पंचायत प्रशासन की लापरवाही से धूल फांक रहे हैं।

लोकसभा चुनाव से पूर्व गांवों में स्वच्छता अभियान (Cleanliness drive)के तहत उक्त सभी वाहन पूर्व सांसद निधि (MP Fund) से खरीदे गए थे। वाहन उपलब्ध होते ही जिला पंचायत ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कचरा ढोने के लिए उपलब्ध करा दिए, लेकिन उनके संचालन, ड्राइवर, सहायकर्मी व मेंटेनेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि कचरा ढोने वाहन के लिए दो ड्राइवर और चार सहायकर्मी की आवश्यकता है। जिला पंचायत ने इसके लिए न कोई प्रबंधन किया और न ही ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया है। गांवों में कूड़ा-करकट डिस्ट्रॉय के लिए जगह भी नहीं हैं। दो वर्ष पहले स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दादरा नगर हवेली को भारत सरकार से विशेष पुरस्कार मिला है। सिलवासा एवं आमली शहर में मधुर राग गुनगुनाते 15 वाहन कचरा ढोने में लगे हैं, वहीं ग्राम पंचायतों में कचरा ढोने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। कचरा ढोने के लिए जिला पंचायत ने दादरा, नरोली, मसाट, सामरवरणी, रखोली, सायली ग्राम पंचायत में एक-एक पिक-अप वैन तथा शेष 14 ग्राम पंचायतों में हाइड्रोलिक ट्रॉली के साथ नए ट्रैक्टर दिए हैं। ड्राइवर एवं सफाइकर्मियों के अभाव से सभी वाहन जिला पंचायत मुख्यालयों पर खड़े हैं। कई वाहन बारिश के मौसम में खड़े-खड़े बेकार हो गए हैं। इस संबंध में जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों के पास कोई जबाव नहीं है।

