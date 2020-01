Western Railway: लाखों की आय के बावजूद रेलवे को दिलचस्पी नहीं

सिलवासा. पश्चिम रेलवे सिलवासा में रेल बुकिंग कार्यालय चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। रेलवे में स्टाफ की कमी बताकर दो विंडो में से एक विंडो बंद कर दी है। ओआइडीसी भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। एक आरक्षण कार्यालय पर विंडो कार्यरत रहने से औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। दोनों विंडो पर रेलवे को रोजाना 5 से 6 लाख की आमद होती है, जबकि एक विंडो चालू रहने से कमाई घटकर आधी रह गई है।

Must Read Related News;

आसमान से गिरा, खजूर में अटका

रेलयात्रियों को बड़ा तोहफा, यहां मिल रहा सस्ता टिकट

IRCTC : कन्फर्म रेल टिकट ट्रांसफर करने के ये हैं जरूरी नियम, नहीं होगी कोई परेशानी

रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए खर्च करता है 111 रुपए

Travel comfortably and have a pleasant journey with western railway . Passengers can also travel in holiday special trains besides the regular trains run by WR to meet their dear ones & reach to their favourite places. #ChhuttiKiAntakshari #ThursdayThoughts pic.twitter.com/xZk8bgtoqy