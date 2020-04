राजस्थान जैन एकता मंच चला रहा सेवा यज्ञ

लॉकडाउन में सेवा

दो हजार से ज्यादा फूड पैकेट और कपराड़ा में अनाज वितरण



Service in lockdown

More than two thousand food packets and grain distribution in Kapra