IRRESPONSIBLE : ढूंढने के बदले जिम्मेदार बोले मरा होगा तो अपने आप निकलेगा शव

- मर गई संवेदनाएं... किशोर नहर में डूबा,

- 28 घंटे से लोगों के साथ मिलकर तलाश में जुटे परिजनों ने दस किलोमीटर तक नहर छान मारी

- Died sensations ... Dipped in teenage canal,

- For 28 hours, family members searching together, searched the canal for ten kilometers