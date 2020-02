‘सेठ ने गोदाम की चाबी दी और वो 20 लाख का माल ले उड़ा’



- सालभर काम कर जीता था सेठ का भरोसा, महिधरपुरा पुलिस ने फरार राजस्थानी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच, पुलिस टीम उदयपुर रवाना

