CRICKET : रोमांचक दौर में पहुंचा मैच, केरल को 262 का लक्ष्य

रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच

- दूसरी पारी में गुजरात ने बनाए 210 रन, केरल बिना विकेट खोए 26 पर

Ranji Trophy Elite Group A Match

- Gujarat scored 210 runs in the second innings, Kerala on 27 without losing wickets